(السلامة المرورية مسؤولية الجميع).. ورشة عمل في الداما روز

دمشق-سانا

أقامت وزارة النقل بمشاركة وزارة الداخلية وممثلي الوزارات والمؤسسات والمنظمات الشعبية والنقابات ووسائل الاعلام ورشة عمل في فندق الداما روز بدمشق تحت عنوان “السلامة المرورية مسؤولية الجميع”.

وتركز الورشة على التوعية والتثقيف بالسلامة المرورية لجعلها حالة مجتمعية والعمل على تكامل الأدوار من الجهات كافة والمجتمع الأهلي لتعزيزها.

ولفت معاون وزير النقل عمار كمال الدين إلى أن الهدف من الورشة هو الإضاءة على الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لخلق حالة حوارية تفاعلية حول الجوانب التوعوية والتثقيفية للسلامة المرورية.

من جهته مدير إدارة المرور في وزارة الداخلية العميد جهاد السعدي أشار إلى أن الحوادث المرورية وما ينتج عنها من خسائر بشرية ومادية تعتبر من أهم المشكلات التي تواجه المجتمعات نظراً لحجم هذه الخسائر وآثارها السلبية على التنمية بمجالاتها كافة داعياً إلى تضافر جهود الأجهزة المعنية لوضع سياسة ثابتة ومحددة ودائمة تأخذ في اعتباراتها الجوانب الإدارية والتنظيمية والتعليمية والصحية والتشريعية لذلك.

معاون المدير العام للمواصلات الطرقية جريس البشارة لفت إلى المهام التي تقوم بها المؤسسة من إعداد الخطط اللازمة للتنمية الطرقية ودراسات الطرق المركزية ومتابعة الصيانة الجارية للشبكة الطرقية إضافة للإشراف على مشاريع الطرق.

مدير النقل الطرقي المهندس محمود أسعد لفت إلى الأساليب التي تتبعها وزارة النقل للحفاظ على سلامة المواطنين من خلال إجراء الفحوص الدورية للمركبات بهدف الحفاظ على سلامة المركبة والتأكد منها موضحاً أن الوزارة تقوم بوضع دراسة لإعادة تفعيل مسار الفحص الفني ضمن مديريات النقل.

مدير إجازات السوق معد سلمان أكد أن دور الوزارة في السلامة المرورية يتمثل بالمتابعة والإشراف على مدارس القيادة من حيث تجهيز المدرسة وتحديد المناهج التدريبية والتدريسية والعمل على تعديلها وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات كل مرحلة إضافة لمتابعة الدورات التدريبية ميدانياً وتحديد الاختبارات النظرية والعملية.

مدى علوش

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