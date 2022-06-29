الطاقة الدولية: على أوروبا الاستعداد لخفض استهلاك الغاز بنسبة 30 بالمئة

باريس-سانا

دعت وكالة الطاقة الدولية دول الاتحاد الأوروبي للاستعداد لخفض استهلاك الغاز بنسبة 30 بالمئة خلال فصل الشتاء وسط أزمة نقص الامدادات.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية قوله: إن “دول الاتحاد الأوروبي مطالبة بخفض الاستهلاك بحلول شباط المقبل إذا أوقفت روسيا كامل امدادات الغاز”.

ولم تعلن روسيا عن وقف امدادات الغاز إلا أن الغاز الواصل إلى ألمانيا عبر خط “نورد ستريم 1” تراجعت امداداته بنسبة النصف تقريباً منذ الأسبوع الماضي وفق المفوضية الأوروبية.

وكانت روسيا تزود الاتحاد الأوروبي بنحو 40 بالمئة من حاجته من الغاز وسط مساعي الاتحاد لخفض الامدادات والابتعاد عن موسكو في مجال الطاقة وهو الأمر الذي تواجه فيه تلك الدول صعوبة في تطبيقه.

وحذر بيرول من أنه “إذا تم وقف امدادات الغاز فإن مخزونات دول الاتحاد الأوروبي ستواجه أزمة قبل حلول فصل الشتاء وهو ما يضع الاتحاد الأوروبي في موقف صعب”.

يذكر أن روسيا أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بمتوسط سنوي 638 مليار متر مكعب وهي أكبر مصدر له بمتوسط سنوي 240 مليار متر مكعب.

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