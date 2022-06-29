ندية وإثارة في بطولة MTN سورية لسباقات السرعة والدريفت

ريف دمشق-سانا

أعلن نادي السيارات السوري نتائج الجولة الأولى من بطولة MTN سورية لسباقات السرعة والدريفت التي أقيمت منافساتها مؤخراً لأول مرة ليلاً وتحت الأضواء الكاشفة على حلبة النادي في صيدنايا بالتعاون مع وزارة السياحة وبحضور جماهيري كبير.

وشهدت الجولة منافسات ندية بين المتسابقين تدل على قدوم موسم ساخن نتيجة العمل الكبير الذي قام به المتسابقون على سياراتهم فجاء الأداء أعلى مستوى والتنافس أكثر إثارة وحسمت الثواني الأخيرة تحديد مراكز المتنافسين على لائحة الترتيب والذي من المتوقع أن يزداد حدة مع مرور كل جولة من جولات البطولة الثلاث.

وتصدر سباق السرعة الأول لفئة الإنتاج التجاري المعدلة المتسابق أنس قوادري بزمن 1.04.86 د تلاه المتسابق معاذ مهايني بزمن 1.06.74 د ثم المتسابق مهند الغصين بزمن 1.08.08 د والمتسابق المغيرة قباني بزمن 1.08.18 د ومحمد الراعي 1.09.56 د.

وتصدر المتسابق مازن النجار سباق السرعة لفئة الإنتاج التجاري للسيارات غير المعدلة مسجلاً 1.12.17 د تلاه المتسابق زين العابدين بزمن 1.13.20 د ثم المتسابق هشام طعمة بزمن 1.13.90 د والمتسابق معاذ قادري بزمن 1.15.51 د وأشرف قادري بزمن1.15.80 د .

وفي سباق تحدي السرعة تصدر الترتيب المتسابق محمد الكسم بزمن 1.22.50 د وحل ثانياً المتسابق ضياء قيس بزمن 1.23.10 د وجاء ثالثاً المتسابق يزن سلوم بزمن 1.32.51 د.

وشهدت الجولة تفوق المتسابق إياد أفغاني في سباق الدريفت الأول برصيد 291 نقطة تلاه المتسابق أحمد النجار برصيد 290 نقطة ثم المتسابق عامر سكرية بـ 150 نقطة.

وتوزعت كؤوس الجولة الأولى على المتسابقين زاهر دحكول (الفئة الأولى والدفع الأمامي.. تجاري) وربيع زبداني (الفئة 9) ومازن النجار (الفئة 8) وربيع زبداني (سحب أمامي) ومحمد الكسم (تحدي السرعة) ومحمد الراعي (النجوم الجدد).

محمد الخاطر

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