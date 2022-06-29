الوزير سالم: نحرص على توافر جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين في الأسواق

دمشق-سانا

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم الحرص على توافر جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتذليل الصعوبات أمام حركة التجار وتسهيل الإجراءات التي تسمح بانسياب البضائع والسلع إلى الأسواق بيسر وسهولة.

وناقش الوزير سالم خلال لقائه اليوم وفداً من اتحاد غرف التجارة والصناعة والحرفيين ضرورة تفعيل أصحاب الفعاليات الاقتصادية دورهم في تأمين احتياجات السوق المحلية من مختلف السلع ونهوض الجميع بمسؤولياتهم ونشاطهم وتضافر الجهود أمام التحديات الاقتصادية التي تواجهها سورية وخاصة في ظل الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها.

وبين الوزير سالم أهمية التشاركية والتعاون بين الوزارة واتحاد غرف التجارة والصناعة والحرفيين للمساعدة في تأمين احتياجات السوق المحلية ومناقشة صعوبات التجارة الداخلية بالإضافة إلى استيراد المواد والسلع وتسعيرها بشكل عادل حسب تكلفتها الحقيقية وإيجاد الحلول التي تصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية.

وشدد الوزير سالم على ضرورة التزام أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية بتنفيذ المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 وبالتعليمات التنفيذية مبيناً أن العقوبات المشددة الواردة في المرسوم تستهدف مرتكبي المخالفات الجسيمة.

علي عجيب

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