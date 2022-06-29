SCS-NET

لقاء سوري بيلاروسي: العلاقات الثنائية القوية تعزز التنسيق بين البلدين على الساحة الدولية

2022-06-29

مينسك-سانا

بحث وزير خارجية بيلاروس فلاديمير ماكي مع سفير سورية في مينسك محمد العمراني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وعلى هامش الاحتفال الذي أقامته وزارة الخارجية البيلاروسية أمس في ذكرى استقلال بيلاروس شدد الجانبان على أهمية تبادل الزيارات واستمرار التواصل بين مسؤولي البلدين على مختلف المستويات بما يسهم في تعزيز العلاقات بينهما بمختلف المجالات.

وأكدا أن وجود علاقات ثنائية قوية سيصب في مصلحة شعبي البلدين وسيقوي التنسيق بينهما على الساحة الدولية في ظل الوضع الدولي الراهن.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

احتفال في سفارة سورية ببيلاروس بمناسبة ذكرى الجلاء

مينسك-سانا أقامت السفارة السورية في جمهورية بيلاروس احتفالاً وطنياً حاشداً إحياء للذكرى الخامسة والسبعين لعيد …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved