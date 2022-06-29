لقاء سوري بيلاروسي: العلاقات الثنائية القوية تعزز التنسيق بين البلدين على الساحة الدولية

مينسك-سانا

بحث وزير خارجية بيلاروس فلاديمير ماكي مع سفير سورية في مينسك محمد العمراني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وعلى هامش الاحتفال الذي أقامته وزارة الخارجية البيلاروسية أمس في ذكرى استقلال بيلاروس شدد الجانبان على أهمية تبادل الزيارات واستمرار التواصل بين مسؤولي البلدين على مختلف المستويات بما يسهم في تعزيز العلاقات بينهما بمختلف المجالات.

وأكدا أن وجود علاقات ثنائية قوية سيصب في مصلحة شعبي البلدين وسيقوي التنسيق بينهما على الساحة الدولية في ظل الوضع الدولي الراهن.

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