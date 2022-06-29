ريابكوف: توسيع حلف الناتو يزعزع الاستقرار في المنطقة والعالم

موسكو-سانا

جدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف التأكيد أن توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو) يزعزع الاستقرار بالمنطقة والعالم مشيراً إلى أن بلاده تنظر بسلبية تجاه انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف.

وقال ريابكوف في تصريح اليوم نقلته وكالة نوفوستي: “إن دول الناتو التي تسعى للانضمام إلى الحلف بما في ذلك فنلندا والسويد تتنازل في الواقع عن جزء من سيادتها الدفاعية للولايات المتحدة” مشيراً إلى أن الجانب الروسي يدين المسار غير المسؤول للحلف والذي يقضي على البنية الأمنية الأوروبية.

وأعرب عن أسف بلاده بشأن المحادثات حول التضامن الأوروبي الأطلسي والتي تستخدم كغطاء للخطط العدوانية للتحالف ضدها.

وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أعلن في وقت سابق اليوم أن الحلف سيعلن اليوم قبول السويد وفنلندا في صفوفه مشيراً إلى أن عملية الانضمام هذه تسير بسرعة غير مسبوقة.

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