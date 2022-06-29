الجيش الروسي يقضي على مئة مسلح متطرف ويسقط 3 مقاتلات و9 مسيرات أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة قامت خلال الساعات الـ24 الماضية بتصفية نحو 100 مسلح من كتيبة “كراكن” بمنطقة خاركوف وتكبيد اللواء العاشر الأوكراني خسائر فادحة وهزيمة الكتيبة 108 بالكامل.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الوزارة الفريق إيغور كوناشينكوف في إحاطة إعلامية اليوم بأن الوضع الغذائي أصبح حرجاً جداً في وحدات الهجوم الآلي 115 والهجوم المحمول جواً 79 والألوية 25 المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية العاملة في قطاع ليسيتشانسك حيث تم تسجيل العديد من حالات العصيان والتخلي عن تنفيذ المهام وفرار الأفراد العسكريين بسبب الجوع.

وذكر كوناشينكوف أنه بالقرب من بلدة بيتومنيك بمنطقة خاركوف وبنتيجة هجوم مدفعي روسي تم القضاء على ما يصل إلى مئة من مقاتلي التشكيل النازي “كراكن” وتدمير 10 وحدات من المعدات العسكرية.

وأشار إلى أن القوات الجوية الروسية وباستخدام أسلحة عالية الدقة استهدفت ودمرت أربعة مواقع قيادة بما في ذلك كتيبتا الدفاع الإقليمي خاركوف 1 وخاركوف 2 بمنطقة خاركوف وقاعدة تدريب المرتزقة الأجانب في ضواحي مدينة نيكولاييف.

ولفت إلى أنه تم أيضاً قصف مركز القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 32 مقاطعة وقاعدة لإصلاح معدات تلك القوات بمنطقة ليسيتشانسك وثمانية مستودعات للذخيرة والأسلحة في مقاطعات شيفتشينكوفو بمنطقة خيرسون وسبورنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية ونيكولاييف وأوتشاكوفو بمنطقة نيكولاييف إضافة إلى قاعدة تزود بالوقود في كولباكينو بمنطقة نيكولاييف.

وذكر كوناشينكوف أنه وكجزء من المعارك المضادة للمدافع أصابت أسلحة عالية الدقة للقوات الفضائية الروسية فصيلتين أوكرانيتين من راجمات صواريخ غراد المتعددة في منطقتي كالينوف وألكساندروفو- كالينوفسك إضافة إلى فصيلتي مدفعية ميدان بمنطقة أفدييفكا والتي كانت تقصف بلدات جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأفاد بأن الطيران العملياتي التكتيكي والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية قصفت خلال يوم كامل 39 موقع قيادة وستة مستودعات ذخيرة ووحدات مدفعية ميدان وهاون في 68 مقاطعة بما في ذلك وحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز سيزار فرنسية الصنع في جزيرة كوبانسكي وكذلك القوى البشرية والمعدات العسكرية في 216 منطقة.

وقال كوناشينكوف: إن الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الروسية أسقط في باشتانكا بمنطقة نيكولاييف طائرة ميغ 29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية كما تم إسقاط طائرتين من طراز سو25 في كورولكا بمنطقة خاركوف وكفيتنيف في منطقة خيرسون وطائرة مروحية من طراز مي 8 في أرخانغيلسك بمنطقة نيكولاييف وتسع طائرات مسيرة في مناطق بلدات فيسيولي وإيليتشيفكا وشستاكوفو وبيتومنيك وليبتسي وتيرنوفايا وسولينوفكا في ضواحي خاركوف وتومينا بالكا من منطقة خيرسون وستاخانوف وكانتيميروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ولفت إلى أنه تم في منطقة ترويتسكوي بمنطقة أوديسا تدمير منصة إطلاق ذاتية الحركة لنظام الصواريخ المضادة للطائرات بوك إم1 في موقع الإطلاق كما تم اعتراض سبعة صواريخ بالستية أوكرانية من طراز توتشكا أو في مناطق بيسكي رادكوفسكي وكابيتولوفكا وتشيرفوني أوسكول بمنطقة خاركوف وتياغينكا ونوفوكونداكوفو بمنطقة خيرسون وثماني قذائف لراجمات الصواريخ المتعددة في مناطق كامنكا وبرجكوفكا بضواحي خاركوف وكريمكي ونوفوسيلوفكا وياروفايا في جمهورية دونيتسك الشعبية وفوق جزيرة زميني.

ووفقاً لكوناشينكوف تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير 221 طائرة و134 حوامة و1391 مسيرة و351 صاروخاً مضاداً للطائرات و3853 دبابة ومركبات قتالية مصفحة و692 راجمة صواريخ متعددة و3052 بطارية مدفعية ميدان وهاون و3907 مركبات عسكرية خاصة تابعة للقوات الأوكرانية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency