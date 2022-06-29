بدء العمل بمركز تنمية ريفية في بلدة عريقة بالسويداء

السويداء-سانا

بدأ في بلدة عريقة بريف السويداء الشمالي الغربي العمل بمركز تنمية ريفية ضمن مشروع مساراتي المنفذ بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية وبتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”.

وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بالسويداء المهندس سامر بحصاص في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المركز يقدم تدريبات مهنية وتعليمية مجانية ويكتسب أهمية لإحداث تنمية في الريف وتمكين الشباب لدخول سوق العمل ويأتي ضمن واحد من ستة مراكز على مستوى سورية تم إحداثها ضمن هذا المشروع.

من جهته ذكر منسق مشروع مساراتي في منظمة المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية في سورية جميل جمعة في تصريح مماثل أن المركز يستهدف الشباب من عمر 15 إلى 24 عاماً وتقدم فيه حالياً دورات في مجالات تركيب منظومة الطاقة الشمسية والخياطة وقيادة الحاسوب واللغة الانكليزية ومهارات الحياة مع إمكانية التوسع بمجالات أخرى خلال الفترة القادمة.

عمر الطويل

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