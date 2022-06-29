مشروع عمل ريادي يبتكر فرشاة أسنان ذكية تكشف الإصابات السنية وتخفض تكاليف العلاج

دمشق-سانا

بجهود ومثابرة وانطلاقاً من المثل القائل “درهم وقاية خير من قنطار علاج” نجح عمل متكامل لطبيبة أسنان ومهندسة في ابتكار فرشاة الأسنان الكهربائية الذكية القادرة على كشف التسوس بشكل ذاتي.

وأوضحت الطبيبة لينة الرفاعي في تصريح لمراسلة سانا أن هذه الفرشاة تعد بمثابة إنذار منزلي بضرورة زيارة طبيب الأسنان قبل أي شعور بالألم ما يوفر على المريض آلاماً شديدة إضافة لتوفير تكاليف مالية كبيرة كثمن لحشوات الأعصاب وزراعة الأسنان.

ومن جهتها بينت المهندسة ضحى بزارة أنه يوجد داخل الفرشاة جهاز مؤلف من دارة كهربائية تعتمد على اختلاف المقاومة الكهربائية بين ميناء السن السليم والمصاب حيث يقوم بتطبيق جهد كهربائي 5 فولط على سطح المينا وعليه يصدر أوامر مفادها بوجود تسوس أو عدمه لافتة إلى أن الأسنان تتألف من بنية متراصة من بلورات هيدروكسي أباتيت التي تعتبر كعازل أو شبه عازل كهربائي.

وبالنسبة لآلية عمل الفرشاة قال فريق العمل: إنه بمجرد ملامستها السن السليم يظهر ضوءاً أخضر أما في حال كان السن مصاباً فيعطي الجهاز تنبيهاً صوتياً إضافة إلى تغير لون الضوء للأحمر ما يساعد المريض على معرفة أن لديه مشكلة سنية تستدعي الذهاب مبكراً إلى الطبيب.

ومنحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المشروع في نهاية العام الماضي براءة اختراع بعد تقييمه من كليتي طب الأسنان والهندسة الميكانيكية في جامعة دمشق كالأول عالمياً كما حصد الجائزة الثانية في كل من مسابقة تميز عن الفئة الجامعية ومسابقة برايت إنفينتور.

يشار إلى أن مشروع فرشاة الأسنان الكهربائية الذكية كان ضمن المشاريع الشبابية الريادية التي احتضنها الملتقى الاستثماري الريادي الأول “فرصة 2022” الذي نظمه الاتحاد الوطني لطلبة سورية وجمعية رواد الأعمال الشباب “سيا”.

ومن جهته أشار رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الشباب لؤي المنجد أن هدف الجمعية هو تحفيز الطاقات الريادية للشباب السوريين عن طريق إطلاق القوى الخلاقة المبدعة الكامنة لديهم وتزويدهم بالمعرفة والمهارة لدخول سوق العمل وربطهم مع مؤسسات التمويل لإنجاز مشاريعهم بيسر وسهولة.

علياء حشمه

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