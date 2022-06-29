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عــاجــل زاخاروفا: الغرب يريد إطالة أمد المواجهة العسكرية في أوكرانيا خدمة لأجنداته ولا يهتم لارتفاع عدد الضحايا

مراسلة سانا: وزارة الصحة تضع بالخدمة جهازي (قثطرة قلبية تصوير ثلاثي الأبعاد) و(طبقي محوري متعدد الشرائح) وذلك في الهيئة العامة لمشفى الشهيد باسل الأسد لأمراض وجراحة القلب بدمشق

2022-06-29

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زاخاروفا: الغرب يريد إطالة أمد المواجهة العسكرية في أوكرانيا خدمة لأجنداته ولا يهتم لارتفاع عدد الضحايا

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