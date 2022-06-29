مراسلة سانا: وزارة الصحة تضع بالخدمة جهازي (قثطرة قلبية تصوير ثلاثي الأبعاد) و(طبقي محوري متعدد الشرائح) وذلك في الهيئة العامة لمشفى الشهيد باسل الأسد لأمراض وجراحة القلب بدمشق

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بمشاركة سورية.. مناقشة تنفيذ أعمال المنتدى الحضري العالمي الـ 11
2022-06-28
مباحثات سورية إيرانية لتطوير التعاون الثقافي المشترك
2022-06-28
رئيس الباراغواي يتسلم أوراق اعتماد سلامة سفيراً لسورية
2022-06-28
مباحثات لتطوير التعاون العلمي بين جامعتي دمشق وشمال القوقاز الروسية
2022-06-28
فيرشينين يبحث مع غريفيث سبل تقديم المساعدات الإنسانية إلى سورية دون تسييس
2022-06-28
بوغدانوف يبحث مع حداد سبل تعزيز التعاون الثنائي
2022-06-28
خارجية دونيتسك: العلاقات مع سورية تتطور بشكل كبير
2022-06-28
محليات
جهازا قثطرة قلبية وطبقي محوري متعدد الشرائح بالخدمة في مشفى الباسل بدمشق
2022-06-29
استلام 100 باص للنقل الداخلي مقدمة من جمهورية الصين الشعبية
2022-06-29
وزارة الاتصالات تحدد معياراً جديداً للاستثناء من الدعم يخص الأطباء
2022-06-29
الحرارة إلى ارتفاع والجو صحو بشكل عام
2022-06-29
مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الداخلية ويقر تعديلات على بعض مواد قانون مواقع العمل السياحي
2022-06-28
المخاطر والفرص في ثاني أيام ورشة العمل الخاصة بالتراث الثقافي اللامادي السوري
2022-06-28
رؤساء وأعضاء لجان المراكز الانتخابية بدمشق يؤدون اليمين القانونية
2022-06-28
رياضة
ويلبروك يتوج بذهبية سباق 5 كم في مونديال السباحة
2022-06-29
ساكاري إلى ثاني أدوار بطولة ويمبلدون للتنس
2022-06-29
منتخب سورية للناشئين بكرة القدم يخسر أمام نظيره الأردني بنصف نهائي غرب آسيا
2022-06-28
رافاييل نادال يبلغ ثاني أدوار بطولة ويمبلدون
2022-06-28
سبيزيا يعلن الاستغناء عن تياغو موتا
2022-06-28
الياباني مينامينو ينضم إلى موناكو
2022-06-28
شفيونتيك تبلغ ثاني أدوار ويمبلدون وتتجاوز رقم فينوس ويليامز
2022-06-28
اقتصاد
تسويق أكثر من 29 ألف طن قمح لفرعي الحبوب وإكثار البذار بدرعا
2022-06-29
تراجع الأسهم الأوروبية
2022-06-29
فولودين: مشكلات السياسة المالية للاتحاد الأوروبي في تفاقم
2022-06-29
صرف أكثر من 35 مليار ليرة من قيم الأقماح في زراعي السقيلبية
2022-06-29
زراعة 387 هكتاراً بمحصول القطن في أراضي منطقة الغاب
2022-06-28
بقيمة 150 مليون ليرة.. تركيب أجهزة إنارة بالطاقة الشمسية في اللاذقية
2022-06-28
التوت الشامي محصول أساسي لأهالي دربل وتوقعات بإنتاج نحو 180 طناً-فيديو
2022-06-28
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زاخاروفا: الغرب يريد إطالة أمد المواجهة العسكرية في أوكرانيا خدمة لأجنداته ولا يهتم لارتفاع عدد الضحايا
مراسلة سانا: وزارة الصحة تضع بالخدمة جهازي (قثطرة قلبية تصوير ثلاثي الأبعاد) و(طبقي محوري متعدد الشرائح) وذلك في الهيئة العامة لمشفى الشهيد باسل الأسد لأمراض وجراحة القلب بدمشق
2022-06-29
2022-06-29
anwar
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