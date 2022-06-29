مراسلة سانا: وزارة الصحة تضع بالخدمة جهازي (قثطرة قلبية تصوير ثلاثي الأبعاد) و(طبقي محوري متعدد الشرائح) وذلك في الهيئة العامة لمشفى الشهيد باسل الأسد لأمراض وجراحة القلب بدمشق