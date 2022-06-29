تسويق أكثر من 29 ألف طن قمح لفرعي الحبوب وإكثار البذار بدرعا

درعا-سانا

وصلت الكميات المسوقة من محصول القمح لصالح فرعي المؤسستين “السورية للحبوب” و ” إكثار البذار” بدرعا حتى اليوم إلى 29301 طن.

وذكر مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب المهندس حميدي الخليل في تصريح لمراسل سانا اليوم أن التسويق يسير بوتيرة جيدة وبحدود الف طن من القمح يومياً إلى مركزي التسويق في ازرع و الصنمين و بلغت الكميات المستلمة نحو 24 ألف طن مضيفاً أن الكتلة المالية المخصصة لصالح اثمان الحاصلات الزراعية بلغت حتى تاريخه 5ر44 مليار ليرة سورية وأن عملية الصرف تتم بيسر وسهولة ودون تأخير.

وأوضح مدير فرع إكثار البذار المهندس سامر الزامل أن عملية التسويق تجري بوتيرة عالية وسط إجراءات ميسرة لجهة تسهيل الاستلام ودفع الثمن التشجيعي المقدم من قبل الدولة مبينا ان كوادر الفرع يستلمون يومياً كمية تتراوح بين 400 و500 طن وان المجموع الكلي للكميات المستلمة من بداية موسم التسويق بلغ 5301 طن.

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