29 حزيران 1236- سقوط قرطبة حاضرة الخلافة الأموية في الأندلس في يد فرناندو الثالث ملك قشتالة.

دمشق-سانا

1236- سقوط قرطبة حاضرة الخلافة الأموية في الأندلس وكبرى قواعدها في يد فرناندو الثالث ملك مملكة قشتالة.

1913- نشوب حرب البلقان الثانية والتي كانت بسبب رغبة بلغاريا في انتزاع إقليم «مقدونيا الشمالية» من صربيا وانتهت هذه الحرب بعد 42 يوماً من اشتعالها بالتوقيع على اتفاقية بوخارست في 10 آب.

1928- اكتشاف دواء البنسلين على يد ألكسندر فلمنج.

1960- الرئيس الكوبي فيدل كاسترو يمنع شركة البترول الأمريكية «تكساكو» ويصادر ممتلكاتها.

1992- اغتيال الرئيس الجزائري محمد بوضياف أثناء احتفال رسمي بأحد المسارح في عنابة وذلك بعد 166 يوماً من توليه الرئاسة.

2009- مجلس صيانة الدستور في إيران يؤكد نتيجة الإنتخابات الرئاسية بفوز الرئيس محمود أحمدي نجاد وذلك بعد إعادة فرز جزئي لأصوات الناخبين.

من مواليد هذا اليوم

1798- جاكومو ليوباردي شاعر إيطالي.

1886- روبرت شومان رئيس وزراء فرنسا.

1925- جورجو نابوليتانو رئيس إيطاليا.

من وفيات هذا اليوم

1861- إليزابيث باريت براونينغ شاعرة بريطانية.

1875- الإمبراطور فرديناند الأول إمبراطور النمسا.

1992- محمد بوضياف رئيس الجزائر.

اعياد ومناسبات

عيد الاستقلال في سيشيل.