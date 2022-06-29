ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند

نيودلهي-سانا

شهدت الهند ارتفاعا بعدد إصابات فيروس كورونا وتم تسجيل 14505 إصابات و30 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت بيانات لوزارة الصحة الهندية أن هذه الإحصائية تمثل زيادة بالإصابات بنسبة 23 بالمئة عن الأيام السابقة.

إلى ذلك وافقت وزارة الصحة على الاستخدام الطارئ للقاح جديد للفئة العمرية ما فوق 18 سنة تم إنتاجه من قبل شركة بيوفام غينوفا التي تتخذ من مدينة بونة مقراً لها في ولاية ماهاراشترا الغربية.

كما وافقت لجنة مراقبة الأدوية أيضا على استخدام لقاح كوفوفاكس في حالة الطوارئ للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و11 عاما وفقاً لشروط معينة.

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