لوغانسك: اعتقال 12 مرتزقاً أجنبياً قرب ليسيتشانسك

لوغانسك-سانا

اعتقلت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية 12 مرتزقاً أجنبياً قاتلوا إلى جانب كييف بالقرب من ليسيتشانسك.

ونقلت وكالة تاس عن مساعد وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية فيتالي كيسيليف قوله: “إن قوات لوغانسك ألقت القبض على 12 شخصاً من جنسيات مختلفة قاتلوا إلى جانب أوكرانيا وشارك المرتزقة في المعارك في روبيجني وكذلك في سيفيرودونيتسك وفي ليسيتشانسك تم لقبض عليهم أخيراً.

وأشار كيسيليف إلى أن المرتزقة الأجانب الذين تم القبض عليهم لن يحصلوا على وضع أسرى الحرب وسيتم اتخاذ تدابير التحقيق معهم وفق ما سيعمل متخصصونا عليه.

وكانت أعلنت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في وقت سابق من الشهر الجاري تصفية مجموعة من المرتزقة الأجانب .

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