ضبط عدة مخالفات بحمص اليوم

حمص-سانا

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص اليوم منشأتين مخالفتين في بلدة الحواش وقرية الدردارية.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي اليوسف أن المخالفين قاما باستجرار مخصصاتهما من مادة الغاز الصناعي رغم توقفهما عن العمل وتصرفا بالمادة لغير الغاية المخصصة لها بكمية إجمالية 71 أسطوانة وتم تغريمهما بمبلغ مالي.

وأشار اليوسف إلى أنه تم أيضاً ضبط صاحب منشأة في قرية الزهورية بمخالفة حيازة واستخدام الأقماح البلدية في صناعته وعدم تسليمها للسورية للحبوب بكمية 970 كغ كما ضبطت رقابة حمص سائق ميكروباص على خط حمص – فيروزة بمخالفة التصرف بالمازوت المخصص لنقل الركاب.

وبين اليوسف أن باقي الضبوط تنوعت بمخالفة الامتناع عن بيع الخبز لمستحقيه وتقاضي زيادة في سعر أسطوانة الغاز المنزلي وغيرها.

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