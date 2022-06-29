بمشاركة سورية.. مناقشة تنفيذ أعمال المنتدى الحضري العالمي الحادي عشر

كاتوفيتسه/بولندا-سانا

بمشاركة سورية يواصل المنتدى الحضري العالمي الحادي عشر في بولندا أعماله لليوم الثاني حيث عقد اليوم اجتماع ضم وزراء الدول المشاركة.

وتركزت مناقشات الاجتماع حول الاستراتيجيات الرئيسة المتاحة لتنفيذ جدول الأعمال الحضري والعمراني العالمي الجديد ومن ضمنها الاستراتيجية الوطنية للإسكان في سورية والبحث في الأطر القانونية وأطر التخطيط العمراني والإقليمي التي يتم تطويرها في البلدان المشاركة وذلك بهدف توجيه تحول المدن نحو مستقبل مستدام.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الاليات الحكومية الإقليمية ودون الإقليمية (الهيكلية والمحلية) مع الدول الصديقة إضافة إلى دعم الاستثمارات من أجل تحول المدن للوصول إلى مستقبل عمراني مستدام.

يذكر أن المنتدى افتتح يوم أمس وتشارك سورية بوفد يترأسه وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف والسفير السوري في جمهورية بولندا رضوان لطفي.

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