لاغارد: منطقة اليورو تواجه مجموعة معقدة من الصدمات

فرانكفورت-سانا

أكدت محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن منطقة اليورو تواجه مجموعة معقدة من الصدمات التي تقلل النمو وتدفع التضخم نحو الارتفاع.

وأوضحت لاغارد في كلمة لها خلال مؤتمر “سينترا” السنوي للبنوك المركزية أنه “في سياق عالمي صعب وسط تأثير الحرب وارتفاع التضخم ومشاكل سلاسل التوريد خفضنا بشكل كبير توقعاتنا للنمو خلال العامين المقبلين لمنطقة اليورو”.

وأضافت: “في ظل ذلك من المهم ان يعالج المسؤولون السياسيون في نطاق عملهم المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية” مشددة على أن “على صانعي السياسات المالية القيام بدورهم من خلال توفير الدعم المستهدف بقواعد تستند إلى القدرة على تحمل الديون واستقرار الاقتصاد الكلي”.

وأكدت لاغارد “ضرورة السعي للمحافظة على التقديرات الخاصة بنمو منطقة اليورو وذلك على الرغم من فقدان دفعة الانطلاق” مضيفة: “ما نزال نتوقع معدلات نمو إيجابية على الرغم من فقدان زخم الانتعاش بفضل مخففات الصدمة المرتبطة بمدخرات الأسر والطلبات المحلية”.

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