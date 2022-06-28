(الانطباعات حول المونودراما) محاضرة المسرحي تمام العواني باتحاد كتاب حمص

حمص-سانا

ظهر فن المونودراما في منتصف القرن الماضي كأحد اشكال المسرح التجريبي الحديث والذي يعتمد على ممثل واحد يسرد الحدث بطريقة المحاورة الذاتية ويعتبر مسرحاً حقيقياً وباستطاعتنا أن نقدم من خلاله موضوعات كبيرة ومهمة.

الممثل المسرحي والمخرج تمام العواني وفي محاضرة استضافها فرع اتحاد الكتاب بحمص اجتهد في تقريب وجهات النظر المتباينة حول فن المونودراما ووصفه بأنه فن قائم بذاته وأنه ليس للنخبة المثقفة وإنما للعامة وهو نوع آخر وأجمل من أنواع المسرح يتماهى مع المسرح الجماعي الملحمي والتقليدي والرمزي مبيناً أنه فن كبقية الفنون المسرحية تتكامل فيه العناصر من فني إضاءة ومدير منصة وكلها تنتج عملية إبداعية جماعية.

وأوضح العواني في المحاضرة التي جاءت بعنوان “قراءة وانطباعات حول مسرح المونودراما” أن هذا الفن يعتمد على ممثل واحد لكن انفعالاته مشحونة بالصراع الخفي وعلى الجمهور أن يجيش مشاعره لاستخراجها والتفاعل معها.

وتوصل العواني من خلال قراءاته الكثيرة إلى أن فن المونودراما يفتقر إلى وجهات النظر والدقة في دراسته حيث لا يوجد مصادر أو مراجع حقيقية بخصوصه وكل مايتعلق به مجرد اجتهادات مستشهدا ببعض آراء الكتاب والمخرجين المسرحيين حوله أمثال فرحان بلبل وأمين أبو بكر ونهاد صليحة ومحمد بر العواني”.

يذكر أن العواني ممثل ومخرج وهو عضو نقابة الفنانين وعضو اتحاد الكتاب العرب وأمين سر جمعية المسرح باتحاد الكتاب ومن مؤلفاته “حكايات تعرفونها وقناديل حالمة” الصادرين عن اتحاد الكتاب.

حنان سويد

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