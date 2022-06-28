بمشاركة سورية.. بدء الاجتماع التمهيدي لقمة التحول في التعليم

دمشق-سانا

بمشاركة سورية بدأ اليوم افتراضياً الاجتماع التمهيدي لقمة التحول في التعليم المقرر عقدها بنيويورك في أيلول القادم على هامش الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويهدف الاجتماع التمهيدي الذي يعقد حالياً في مقر اليونسكو في باريس ويستمر مدة يومين الى عرض الدول المشاركة اوراق عملها ومناقشتها قبل عرضها في الاجتماع الاساسي لقمة التحول في التعليم.

وركزت فعاليات اليوم الأول التي خصصت للمشاركة العالمية للشباب على عدة محاور تطالب بالالتزام المشترك للشباب كشركاء متساوين في تحويل التعليم وتتعلق بمناهج تعاونية لتصور أساليب التدريس المستقبلية وتبادل الأفكار حولها وتعزيز دور الشباب في تحويل التعليم في حالات الطوارئء والأزمات.

وفي كلمة له خلال الاجتماع أوضح وزير التربية الدكتور دارم طباع أن دمج التكنولوجيا في التعليم يحتاج لعوامل عدة أهمها مصادر الطاقة والوصول إلى الإنترنت الأمر الذي يحتاج إلى دعم عالمي في مجال استخدام الذكاء الصنعي والتحول إلى المدارس الافتراضية لإتاحة فرص التعلم للجميع.

وقدم عدد من ممثلي المنظمات الطلابية والشبابية في سورية كلمات خلال المؤتمر أكدوا فيها أهمية الشباب كشركاء متساوين في تحويل التعليم لافتين إلى أن الصعوبات التي تعاني منها سورية بسبب الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب أدت إلى إبعاد الشباب عن الفضاء الإلكتروني وحجب الكثير من المواقع التعليمية والمصادر البحثية ومنعهم من نشر أفكارهم كشباب سوري.

حضر الاجتماع التمهيدي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد ومساعدة المديرة العامة للتربية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو ستيفانيا جيانيني والمفوض الأوروبي للشراكات الدولية جوتا يوربيلينين وممثلة الشباب في اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى

للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة كينيشا أرورا ومن سورية إلى جانب وفد الوزارة حضر ممثلون عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية واتحاد شبيبة الثورة والأمانة السورية للتنمية.

رحاب علي

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