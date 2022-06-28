العثور على 12 ألف طلقة وعدد كبير من الأسلحة لدى مسلح في مينيسوتا

نيويورك-سانا

أعلنت السلطات الأمريكية العثور على 12 ألف طلقة إضافة إلى رشاشات وبنادق ومسدسات عقب مواجهة بين مسلح في منزله مع ضباط الشرطة بولاية مينيسوتا الأمريكية.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية أنه بناء على مذكرات توقيف حاصرت فرقة من قوات العمليات الخاصة (سيلز) في مدينة (سانت كلاود) منزل (براندون غارديس) بالعربات المدرعة إلا أنه قام خلال تحصنه داخل المنزل بإطلاق النار على الشرطة ووقعت اشتباكات بين الجانبين استمرت لساعات.

وأوضحت أن مذكرات التوقيف صدرت على خلفية رفع غارديس مسدساً في وجه قس إضافة إلى اعتدائه على زوجته.

وأطلق غارديس الذي كان برفقة ابنه البالغ من العمر 13 عاماً داخل المنزل النار بشكل متكرر على ضباط الشرطة بعد اقتحامهم المنزل واختراقهم الباب بسيارة مدرعة واستخدامهم غاز الأعصاب وقام بضرب المركبات المدرعة.

وعقب اطلاق النار على غارديس عثر المحققون على أكثر من 12 ألف طلقة إضافة إلى عدد من الأسلحة داخل المنزل بما في ذلك رشاشات كلاشينكوف وبنادق من طراز (ايه آر 15) ومسدسات ودرع واق.

ولا يمر أسبوع في الولايات المتحدة دون تسجيل حوادث قتل بأسلحة نارية حيث تم تسجيل أكثر من 400 مليون قطعة سلاح في بلد يبلغ تعداد سكانه نحو 330 مليون نسمة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency