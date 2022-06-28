برنامج تدريبي لتنمية مهارات 225 من طلبة المعاهد التقنية بجامعة حلب في المنشآت الصناعية

حلب-سانا

يحقق طلبة المعاهد التقنية بجامعة حلب المشاركون في برنامج التدريب العملي الصيفي الذي تنفذه غرفة صناعة حلب نتائج إيجابية ملموسة تنعكس على تنمية مهارات المتدربين البالغ عددهم 225 طالباً وطالبة من خلال إشراكهم المباشر بالعمل والإنتاج في المنشآت الصناعية بأنواعها الهندسية والنسيجية والغذائية والكيميائية وتشغيل وإصلاح الآلات تنفيذا لربط الجانب النظري بالتطبيق العملي.

كاميرا سانا واكبت تدريب الطلبة في المنشآت الصناعية بالشيخ نجار والليرمون حيث أوضحت الطالبة رفعة فارس من المعهد التقاني الزراعي قسم الأغذية أنها تمكنت خلال زيارتها لمعمل إنتاج الشوكولا والمواد الغذائية من الاطلاع على العملية الإنتاجية وتشغيل الآلات والمساهمة بالعمل مع العمال.

وقالت نور عطار “إنها اكتسبت الخبرة خلال مشاركتها في العملية الإنتاجية وعززت المعلومات النظرية التي درستها بالجامعة بالتطبيق العملي وهذا يمكنها من الانخراط بسوق العمل مستقبلاً.

وبين الصناعي محمد نعال صاحب منشأة أن التعاون مع جامعة حلب يسهم في إكساب الطلبة الخبرة العملية من خلال إفساح المجال أمامهم للمشاركة بالعملية الإنتاجية وصيانة الآلات وخطوط الإنتاج.

وفي منشأة هندسية لصناعة ودرفلة الحديد قال الطالب محمد قطان “إن برنامج التدريب الصيفي مكنه وزملاوءه من التعرف عملياً على عملية تصنيع الحديد والمشاركة بأعمال اللحام والإنتاج على أرض الواقع”.

وهذا ما أكدت عليه الطالبة هديل حسن التي شاركت بإنتاج الغرف مسبقة الصنع بينما قالت سوزان الأسعد “إنها تقوم بأعمال فك وتركيب الآلات المخصصة لإنتاج البرادات ونظم التكييف الأمر الذي لم تستطع تحقيقه بدراستها النظرية وبالتالي شجعها على مواصلة التدريب والدخول في سوق العمل مستقبلاً”.

وتحدثت الدكتورة رولي ماردللي مشرفة التدريب في المعاهد التقنية بجامعة حلب عن الجهود المشتركة للجامعة وغرفة الصناعة لربط سوق العمل بالعلم من خلال تنفيذ برنامج التدريب العملي الذي يستهدف طلبة المعهد بأقسامه السبعة وبالتالي تأمين فرص العمل للطلبة الخريجين ورفد المنشآت الصناعية بالكوادر المدربة.

ولفت المهندس رأفت شماع أمين سر غرفة صناعة حلب إلى أن الغرفة تعمل على تعزيز قدرات الطلبة وربط الحالة النظرية بالعملية من خلال فترة التدريب التي امتدت لأكثر من ثلاثة أسابيع وبالتالي تحقيق نتائج إيجابية وتلبية احتياجات سوق العمل بكوادر مؤهلة.

وبين الدكتور ماهر كرمان رئيس جامعة حلب أن البرنامج التدريبي الصيفي لطلبة المعاهد يسهم في إكساب الطلبة الخبرة العملية على أرض الواقع في المنشآت الصناعية بأنواعها وبالتالي يمكنهم بعد التخرج من إيجاد فرص عمل والمشاركة في إعادة بناء وإعمار سورية.

قصي رزو

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency