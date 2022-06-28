روسيا تختبر غواصة نووية صاروخية جديدة

موسكو-سانا

بدأ الخبراء الروس باختبار غواصة نووية صاروخية جديدة.

ونقل موقع (روسيا اليوم) عن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية قوله إن “غواصة كراسنويارسك النووية الروسية الجديدة من فئة (ياسن إم) خرجت أول أمس من مصنع سيفماش واتجهت نحو البحر الأبيض لتخضع لاختبارات الحركة”.

وأضاف “خلال الاختبارات سيتم تفقد جاهزية المعدات الموجودة في الغواصة والتحقق من قدرتها على الحركة والمناورة في الماء والتأكد من مطابقتها للمواصفات التي أعلنت في مشروع تصميمها”.

وتتسلح غواصات (ياسن إم) المطورة بصواريخ (كاليبر) و(أونيكس) المجنحة بعيدة المدى وبمنظومات صواريخ (تسيركون) المضادة للسفن الحربية وجهزت بطوربيدات مضادة للغواصات والسفن المعادية من عيار 533 مم.

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