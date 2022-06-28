منتخب سورية للسيدات بكرة السلة تحت 16 عاماً يتأهل لنصف نهائي كأس آسيا للمستوى الثاني

عمان-سانا

تأهل منتخب سورية لكرة السلة للسيدات تحت 16 عاماً للدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا للمستوى الثاني المقامة حالياً في العاصمة الأردنية عمان وذلك بفوزه على المنتخب الايراني بنتيجة 59-46 نقطة.

وفي طريقه إلى نصف النهائي كان منتخبنا افتتح البطولة بفوزه على منتخب ساموا بنتيجة 75-63 نقطة وخسر في مباراته الثانية أمام المنتخب الفلبيني بنتيجة 86-93 نقطة وفاز على أندونيسيا 75-74 نقطة.

يشار إلى أن الفائز بالدور النهائي سيحصل على البطاقة التأهيلية إلى المستوى الأول.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency