الصين.. سياسة الاستيطان الإسرائيلية تقوض حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير

نيويورك-سانا

جددت الصين دعوتها للتوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية مؤكدة أن استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية يقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

ونقلت وكالة شينخوا عن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون قوله خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط: إن “قضية فلسطين هي اختبار حقيقي للعدالة والنزاهة الدوليين” مضيفاً: إن “استمرار التوسع في المستوطنات الإسرائيلية يتعدى على الأراضي الفلسطينية والموارد الطبيعية ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”.

وطالب تشانغ سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف ازدراء القرار 2334 ووقف كل الأنشطة الاستيطانية والتوقف عن تقويض أساس قيام الدولة الفلسطينية.

وجدد تشانغ إدانة بلاده لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على الفلسطينيين ومن بينهم الأطفال موضحاً أن “بلاده تدعو المجتمع الدولي وخاصة الأطراف المؤثرة المعنية إلى بذل جهود حقيقية من أجل عملية السلام في الشرق الأوسط”.

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