بازار (أفكار 5).. منتجات يدوية ومأكولات وتحفاً فنية منوعة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
خارجية دونيتسك: العلاقات مع سورية تتطور بشكل كبير
2022-06-28
بوليانسكي: روسيا لن تعترف بأي محاولات إسرائيلية لفرض السيطرة على الجولان السوري المحتل
2022-06-28
مباحثات سورية عراقية لتطوير التعاون في المجال الصحي
2022-06-27
المهند كلثوم يحصد جائزة أفضل إخراج عن فيلمه (فوتوغراف)
2022-06-27
وزير الإعلام: ضرورة تطوير التعاون الإعلامي بين سورية وإيران
2022-06-27
فرع مصر في الاتحاد الوطني لطلبة سورية يعقد مؤتمره السنوي وينتخب قيادته
2022-06-26
وفد شبابي سوري سيشارك في القمة العالمية الشبابية الأولى للسياحة في إيطاليا
2022-06-26
محليات
صدور المخطط التنظيمي التفصيلي لجوبر والمناطق المحيطة بها
2022-06-28
المشاركات في بازار (أفكار 5) بحمص يؤكدن قدرة المرأة على العمل والإنتاج
2022-06-28
طقس اليوم: الحرارة إلى ارتفاع وأجواء مغبرة في المناطق الشرقية والبادية
2022-06-28
استخدام وسائل ومعدات الصحة والسلامة المهنية محور ورشة عمل في درعا
2022-06-27
أنشطة رياضية وفنية في حديقة الكندي بالقامشلي بمشاركة 80 طفلاً
2022-06-27
وزير الإعلام: ضرورة تطوير التعاون الإعلامي بين سورية وإيران
2022-06-27
المهندس عرنوس لوفد إعلامي إيراني: توحيد جهود المؤسسات الإعلامية لكشف حملات التضليل التي تستهدف البلدين
2022-06-27
رياضة
الفارس عامر ناصر أولاً بالبطولة الدولية لقفز الحواجز في رومانيا
2022-06-28
رادوكانو تبلغ ثاني أدوار بطولة ويمبلدون
2022-06-27
ديوكوفيتش يحقق رقماً جديداً في الغراند سلام
2022-06-27
الطليعة والنواعير يفتتحان دورتين صيفيتين لاستقطاب المواهب الواعدة بكرة السلة
2022-06-27
الدنماركي كريستنسن يغادر تشيلسي
2022-06-27
أرسنال يعلن تعاقده مع حارس جديد
2022-06-27
تشيلسي يعلن رحيل مدربه
2022-06-27
اقتصاد
تسويق 56 ألف طن من الخضار الصيفية في أسواق الحسكة
2022-06-28
زراعي الحسكة يصرف 13 مليار ليرة قيم الأقماح المسوقة
2022-06-28
حصاد نصف مساحة الحقول المزروعة بالقمح في سلمية
2022-06-28
مسؤول صيني: بلادنا قادرة على التعامل مع جميع أنواع التغييرات لضمان تنمية اقتصادية مستدامة
2022-06-28
ارتفاع أسعار النفط
2022-06-28
ارتفاع الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي
2022-06-28
وزير النفط الإيراني: استمرار الحظر الجائر ضد إيران يهدد أمن الطاقة العالمي
2022-06-28
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الشريط الأخباري
صدور المخطط التنظيمي التفصيلي لجوبر والمناطق المحيطة بها
قوات الاحتلال التركي تعتدي بالمدفعية على مناطق سكنية بريف حلب
خارجية دونيتسك: العلاقات مع سورية تتطور بشكل كبير
طقس اليوم: الحرارة إلى ارتفاع وأجواء مغبرة في المناطق الشرقية والبادية
بوليانسكي: روسيا لن تعترف بأي محاولات إسرائيلية لفرض السيطرة على الجولان السوري المحتل
5 شهداء مدنيين و 3 جرحى برصاص مسلحين في مدينة الصنمين بريف درعا
وزير الإعلام: ضرورة تطوير التعاون الإعلامي بين سورية وإيران
بازار (أفكار 5).. منتجات يدوية ومأكولات وتحفاً فنية منوعة
2022-06-28
تصوير: حسان ابراهيم
منتجات يدوية ومأكولات وتحفاً فنية منوعة
2022-06-28
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