شؤون الأسرى: الحالة الصحية للأسير ناصر أبو حميد في مرحلة حرجة

القدس المحتلة-سانا

جددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين مطالبتها المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بشؤون الأسرى بالتدخل الفوري والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد.

ولفتت الهيئة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إلى أن حالة أبو حميد الصحية آخذة في التدهور السريع وباتت في مرحلة حرجة وخطيرة مبينة أنه يعاني أوجاعاً حادة في الجهة اليسرى من صدره كما يشتكي من الهزال الشديد وعدم قدرته على المشي والتنفس ويتنقل على كرسي متحرك وتلازمه أنبوبة الأوكسجين بشكل دائم.

والأسير أبو حميد 49 عاماً من مخيم الأمعري بمدينة رام الله معتقل منذ عام 2002.

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