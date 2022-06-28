بوبيسكو يعلق على نيل مولدوفا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

تشيسناو-سانا

اعتبر نائب رئيس وزراء مولدوفا ووزير الخارجية والتكامل الأوروبي نيكولاي بوبيسكو أن حصول بلاده على وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي لا يعني انضمامها إلى العقوبات الغربية على روسيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوبيسكو قوله أمس في مقابلة مع قناة برو: “إن توصيات المفوضية الأوروبية بشأن عملية الإصلاح لدينا واضحة والانضمام إلى العقوبات ليس من بين إشارات وطلبات المفوضية لافتاً إلى أن هذا الموضوع يناقش باستمرار من قبل تشيسناو وبروكسل”.

ويناقض هذا التصريح إعلان رئيس البرلمان المولدوفي إيغور غروسو إن حكومة بلاده مستعدة للانضمام إلى العقوبات الأوروبية كدليل على التضامن مع الاتحاد الأوروبي وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بالقول: “إن بعض تصرفات وتصريحات المسؤولين في مولدوفا تلقي بظلال من الشك على الالتزام الحقيقي لقيادة البلاد بالوضع الحيادي للجمهورية والشراكة البراغماتية ومتبادلة المنفعة مع روسيا.

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