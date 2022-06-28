الحب والوفاء في المجموعة النثرية (عاشقان)

دمشق-سانا

غلب على المجموعة النثرية (عاشقان) للشاعرة أليسار عمران العاطفة الوجدانية والذاتية العفوية التي اعتمدت من خلالها على الومضة والاستعارات المكنية لتعبر فيها عن حالات اجتماعية عديدة.

وفي المجموعة التي تقع في 108 صفحات من القطع المتوسط ترى عمران أن النقاء هو عنوان الوطن وشدة الإخلاص إليه والعطاء الذي لا حدود له وهذا ينطبق على كل العلاقات الإنسانية والاجتماعية كما جاء في نص أقاصي الياسمين.

وتعبر المجموعة الصادرة عن دار عين الزهور للنشر والتوزيع عن حالات نفسية تتفرد بها المرأة وذلك خلال حبها ومعايشتها للمجتمع وكيفية رؤيتها الخاصة للأمور الحياتية كالوفاء والغدر والجهل كما جاء في نص (امرأة بمزاج عال).

وتشير عمران إلى أهمية الصبر والتعامل بشكل عميق ضمن حدود الإخلاص وإلى التواضع معتبرة أساس الحياة هو التلاحم الاجتماعي والوفاء الإنساني كما في نص (ربة منزل).

محمد خالد الخضر

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