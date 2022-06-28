الرئاسية العليا لشؤون الكنائس: الفلسطينيون صامدون في القدس

القدس المحتلة-سانا

أكدت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين أن استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على أراض محاذية للمسجد الأقصى جزء من مخططاته لفرض سيطرته على مدينة القدس المحتلة وتهويدها.

وأشارت اللجنة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إلى أن الاحتلال يستولي على مساحات حيوية وكبيرة في البلدة القديمة من القدس المحتلة كما حدث مؤخراً في منطقة باب الخليل وساحة عمر بن الخطاب وفندقي البترا وامبيريال التي تعود ملكيتها لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية كما أنه يواصل محاولاته لتهجير أهالي بلدتي سلوان وجبل المكبر وحي الشيخ جراح قسرياً.

وشددت اللجنة على أن الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين صامدون في عاصمتهم القدس يدافعون عن مدينتهم وإرثهم وتاريخهم ولن تثنيهم جرائم الاحتلال عن الدفاع عنها مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

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