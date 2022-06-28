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تقديرات بإنتاج أكثر من 500 طن من التوت الشامي في القنيطرة

2022-06-28

القنيطرة-سانا

قدرت مديرية الزراعة في القنيطرة إنتاج 510 أطنان من ثمار التوت الشامي للموسم الحالي.

وبين مدير الزراعة المهندس أحمد ذيب لمراسل سانا أن زراعة أشجار التوت الشامي تتركز في قرى القطاع الشمالي حضر وجباتا الخشب وأوفانيا ومزارع الأمل والكوم وطرنجة وخان أرنبة وهو يزرع مروياً وبعلاً.

وأوضح أن المساحة الإجمالية المزروعة من أشجار التوت الشامي بلغت نحو 1400 دونم ويعتمد الأهالي على زراعتها لأنها ذات جدوى اقتصادية عالية وتتلاءم مع طبيعة ومناخ المحافظة.

وبلغت تقديرات مديرية زراعة القنيطرة لإنتاج التوت الشامي للموسم الماضي بنحو 223 طناً.

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