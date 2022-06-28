الدفاع الروسية: تدمير مخازن أسلحة غربية وإسقاط 3 طائرات مقاتلة ومروحية أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأعمال المشتركة الناجحة للقوات الروسية ووحدات قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين أدت إلى خسائر فادحة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة الفريق إيغور كوناشينكوف في إحاطة إعلامية اليوم: “نتيجة لقصف القوات الفضائية الروسية على نقطة انتشار التشكيل النازي آزوف في خاركوف وإحدى كتائب لواء المشاة الآلي 92 بالقرب من قرية بوكوتيلوفكا بمنطقة خاركوف تم القضاء على أكثر من 100 عسكري أوكراني ومرتزقة أجانب وتدمير ما يصل إلى 15 وحدة من المركبات المدرعة”.

وأشار كوناشينكوف إلى أن المستوى المنخفض لتدريب العسكريين الأوكرانيين الذين تم حشدهم للمشاركة في الأعمال القتالية وكذلك المستوى المنخفض لتدريب المرتزقة الأجانب أصبح سبباً متزايداً في كثافة النيران الصديقة التي يتعرض لها المجندون الأوكرانيون الذين وصلوا لتعويض الخسائر في عديد الكتيبة 97 من لواء المشاة 60″.

وأضاف المتحدث “إن القوات المسلحة الروسية تواصل قصف المنشآت العسكرية على أراضي أوكرانيا حيث نفذت القوات الجوية الروسية أمس بمنطقة بولتافا في مدينة كريمنشوك ضربة بأسلحة جوية عالية الدقة على مخازن أسلحة وذخائر وردت من الولايات المتحدة والدول الأوروبية ونتيجة للضربة أصيبت أسلحة وذخيرة غربية الصنع كانت في أحد المصانع لشحنها إلى القوات الأوكرانية في دونباس وتسبب تفجير الذخيرة الغربية باندلاع حريق في مركز تجاري مهجور بجوار المصنع”.

كما دمرت القوات الفضائية الروسية وفق المتحدث موقعي قيادة في منطقة سبورنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية ومراكز لتجمع القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 28 منطقة في اتجاهي لوغانسك ودونيتسك.

وتابع كوناشينكوف “كجزء من معارك القصف المدفعي أصابت أسلحة عالية الدقة للقوات الفضاية الروسية أربعة فصائل أوكرانية من أنظمة راجمات صواريخ “غراد” المتعددة في مقاطعات لينينسكوي وسيليدوفو ودزيرجينسك والتي أطلقت النار على مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية وكذلك فصائل مدفعية في مناطق كيروفو في جمهورية دونيتسك الشعبية وزايتشيفسكوي بمنطقة نيكولايف”.

وقصف الطيران العملياتي التكتيكي والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية 24 مركز قيادة ووحدات مدفعية ميدان وهاون في 58 ناحية إضافة إلى مراكز تجمع قوى بشرية ومعدات عسكرية في 304 نواح.

وخلال يوم كامل أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ثلاث طائرات من طراز سو25 ومروحية من طراز مي 8 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية بيرفومايسكوي بمنطقة نيكولايف كما جرى تدمير تسع طائرات أوكرانية مسيرة في بلدات ديبروفنوي وشيفتشينكوفو وديمنتييفكا ودميتروفكا بضاحي خاركوف ويلينوفكا ولوغانسكوي وترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية ولوسكوتوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

كما تم اعتراض سبع قذائف باليستية أوكرانية من طراز توتشكا أو في مناطق ستاخانوفو وألشيفسك ولوزوفسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية وعشر قذائف من راجمات صواريخ متعددة في مناطق سوخايا كامينكا وتيرنوفايا في منطقة خاركوف ودونيتسك وياسينوفاتايا وترويتسكوي والمنطقة الغربية من أفدييفكا بضواحي جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأعلن كوناشينكوف أنه ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة تم تدمير 218 طائرة و133 مروحية و1382 طائرة مسيرة و350 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و3837 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و690 راجمة صواريخ متعددة و3037 بطارية مدفعية ميدان وهاون و3889 مركبة عسكرية خاصة.

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