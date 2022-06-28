وزير النفط الإيراني: استمرار الحظر الجائر ضد إيران يهدد أمن الطاقة العالمي

طهران-سانا

أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن استمرار فرض الحظر الجائر على إيران التي تمتلك أكبر احتياطيات من النفط والغاز في العالم يهدد أمن الطاقة العالمي.

وقال أوجي في حسابه على موقع تويتر اليوم “إن الاضطرابات في سوق الطاقة العالمي تهدد أمن الطاقة وستكون لها تداعيات مقلقة للمستوردين وخاصة في الشتاء المقبل”.

وكان الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي جدد السبت الماضي في حديث تلفزيوني دعوة بلاده إلى إلغاء إجراءات الحظر الجائرة المفروضة على الشعب الإيراني مشيراً إلى أن بلاده تضع رفع الحظر في أولوياتها.

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