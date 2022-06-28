الروبل يرتفع أمام الدولار واليورو في بورصة موسكو

موسكو-سانا

واصل الروبل الروسي مكاسبه أمام العملتين الأمريكية والأوروبية في تعاملات اليوم وسجل مستويات جديدة.

وذكرت قناة أر تي الروسية أن سعر صرف الدولار تراجع اليوم بواقع 16 كوبيكا ووصل إلى 53.20 روبلاً كما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 21 كوبيكا إلى 65.08 روبلاً وفقاً لبيانات بورصة موسكو.

كما تراجع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل “ميسكس” بنسبة 0.70 بالمئة إلى 2400.10 نقطة في حين انخفض مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 0.39 بالمئة إلى 1422.53 نقطة.

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