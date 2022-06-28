إنتاج 2590 طن حليب و80 طن لحم في المؤسسة العامة للمباقر خلال 5 أشهر

دمشق-سانا

بلغ إنتاج الحليب في المنشآت العاملة التابعة للمؤسسة العامة للمباقر 2590 طناً في كل من جب رملة وحمص وفديو والغوطة ونحو 80 طناً من اللحم خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.

مدير عام المؤسسة المهندس خالد هلال بين في تصريح لمراسل سانا أن عدد القطيع الموجود في المنشآت الأربع يبلغ حالياً 1990 رأسا منها 1010 رؤوس قطيع نامي و980 رأس بقر منها 767 رأس حلوب و213 رأس جواف “غير حلوب” بينما بلغ عدد المواليد 274 رأسا خلال هذا العام حتى نهاية شهر أيار.

وأكد هلال أن المعامل التابعة للمؤسسة تقوم بتصنيع إنتاج المنشآت اليومي من الحليب إلى ألبان ولبنة وجبنة بيضاء وموزريلا وقشقوان ومشلل وقريشة حيث بلغت كمية الحليب المصنعة في معمل ألبان فديو 396 طنا من الحليب وفي معمل ألبان جب رملة 21 طنا لافتاً إلى أن تسويق المنتجات يتم من خلال مراكز البيع المباشر في المعامل بأسعار الجملة ونصف الجملة ومن خلال صالات السورية للتجارة في محافظات اللاذقية وحماة وصالة بيع المنتجات التابعة للمؤسسة في شارع بغداد بدمشق.

وأشار هلال إلى أن إنتاج المؤسسة من العلف الأخضر بلغ هذا العام نحو 4051 طنا مؤكداً أن المؤسسة تعمل على استكمال المشروعات التي تم البدء بها ضمن الخطة الاستثمارية في المباقر العاملة وتم الإعلان عن الأعمال المدرجة ضمن الخطة والتعاقد مع قسم منها إضافة إلى استكمال تأهيل منشآت الأبقار في كل من مسكنة ودير الزور.

غصوب عبود

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