قوات الاحتلال تهدم منزلاً في بيت لحم

القدس المحتلة- سانا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بلدة نحالين غرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وأوضح القائم بأعمال رئيس بلدية نحالين إبراهيم غياظة لوكالة وفا أن عدداً كبيراً من قوات الاحتلال اقتحم منطقة شعب أبو غزالة جنوب البلدة بعدد من الجرافات وهدم منزلاً.

وهدمت قوات الاحتلال قبل أيام أربعة منازل في البلدة.

وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال قرية الزبيدات بالأغوار الوسطى وأقامت حاجزاً وعرقلت حركة مرور الفلسطينيين وقامت بتصوير بعض المركبات والجرارات الزراعية.

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