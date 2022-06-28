جباروف: محاولات فصل كالينينغراد عن روسيا ستؤدي إلى صدام عسكري

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف أن روسيا لن تخسر كالينينغراد أبداً وأن محاولات فصلها عن روسيا ستؤدي إلى صدام عسكري.

وقال جباروف في قناته على موقع تلغرام اليوم إن “المادة الرابعة من دستور روسيا تنص على أن دولة روسيا الاتحادية مسؤولة عن ضمان سلامة وحرمة أراضيها وتظهر روسيا ذلك ليس بالكلام فقط بل إنها لن تتنازل عن شبر واحد من أرضها ويجب على بعض السياسيين الذين يروجون لمسألة إمكانية الاستيلاء على كالينينغراد أن يفهموا أن ذلك سوف ينتهي بصدام عسكري مع روسيا.. ولا أعتقد أن الناتو لا يفهم ذلك”.

ودعا جباروف ليتوانيا وبولندا إلى التفكير لأنهما أول من سيقع بجدية في هذا الصدام مشيراً إلى أن هناك كل الاحتمالات لحل مشكلة عبور البضائع من وإلى كالينينغراد عبر السبل الدبلوماسية.

وكان دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أكد في تصريحات أمس أن رد بلاده على الحظر الليتواني المفروض على عبور البضائع إلى مقاطعة كالينينغراد سيكون قاسيا للغاية.

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