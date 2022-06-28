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صدور المخطط التنظيمي التفصيلي لجوبر والمناطق المحيطة بها

2022-06-28

دمشق-سانا

أعلنت محافظة دمشق صدور المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 106 لتعديل الصفة العمرانية للمناطق العقارية جوبر.. قابون..  مسجد أقصاب..عربين..زملكا.. عين ترما” من منطقة ( B ) حماية و (C) زراعية داخلية و( j ) توسع سكني إلى ( i ) مناطق قيد التنظيم وفق الحدود المبينة على المصور ومنهاج الوجائب ونظام البناء الملحقين به لمنطقة جوبر.

وبين مدير التنظيم والتخطيط العمراني في المحافظة المهندس حسن طرابلسي في تصريح لمراسل سانا اليوم أنه تم الإعلان عن المخطط في بهو مبنى المحافظة ويمكن لأصحاب العلاقة الاطلاع عليه وتقديم الاعتراضات لمدة ثلاثين يوماً.

وأشار طرابلسي إلى أن طلبات الاعتراضات ستحال إلى اللجنة الإقليمية لدراستها ومعالجة الاعتراضات المحقة وفقاً لأحكام المرسوم 5 لعام 1982 وتعديلاته.

فراس صافي

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