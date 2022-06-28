طقس اليوم.. الحرارة إلى ارتفاع وأجواء مغبرة في المناطق الشرقية والبادية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها أن يكون الجو اليوم بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق المنطقة الساحلية والشمالية الغربية وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تؤدي إلى إثارة الغبار في المناطق الداخلية والبحر متوسط يتحول إلى خفيف ارتفاع الموج مساء.

وتستمر درجات الحرارة غداً بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات والجو صحو بشكل عام مع بقاء الفرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المنطقة الشمالية الغربية وسديمي مغبر على المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الثلاثاء الأربعاء الخميس دمشق 33-19 34-19 34-19 القنيطرة 30-18 31-17 31-17 درعا 33-18 34-19 33-19 السويداء 29-18 30-17 30-17 حمص 31-19 33-19 33-19 حماة 34-19 36-20 36-20 الحسكة 36-24 39-25 40-26 اللاذقية 28-22 29-22 29-24 طرطوس 30-21 30-21 30-22 حلب 33-20 34-21 35-21 إدلب 31-19 32-20 32-20 دير الزور 38-25 39-27 41-26 الرقة 36-23 37-24 39-24

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