تنظيم 10 ضبوط تموينية بحق فعاليات مخالفة في درعا

درعا-سانا

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال اليومين الماضيين 10 ضبوط تموينية بحق مخالفين من أصحاب مخابز وفعاليات تجارية مختلفة.

وذكر مدير التجارة الداخلية الدكتور يحيى عبد الله في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط طالت مخابز ازرع الآلي وخبب وغباغب الجنوبي بمخالفة انتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبزي داعل الاحتياطي وأبو جيش في مدينة داعل بمخالفة نقص وزن إضافة إلى معتمد لبيع مادة الخبز بمدينة درعا بمخالفة استخدام البطاقة الإلكترونية بغرض المتاجرة بالمادة.

وأضاف عبد الله إن دوريات حماية المستهلك نظمت ضبطاً بحق صاحب محل للمواد الغذائية في حي شمال الخط بمدينة درعا بسبب الامتناع عن البيع وأصحاب فعاليات تجارية في مدينة ازرع وبلدتي قيطة وخبب بسبب إبراز فواتير غير نظامية.

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