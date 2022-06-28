بوليانسكي: الاتهامات الموجهة لروسيا في كريمنشوك فبركات مشابهة لما حدث في بوتشا

نيويورك-سانا

أكد نائب المندوب الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى أن الاتهامات الموجهة لروسيا بقصف مدينة كريمنشوك هي فبركات جديدة على غرار الفبركات التي حصلت في مدينة بوتشا.

وقال بوليانسكي في حسابه على موقع تويتر: “يبدو أننا نتعامل مع فبركات أوكرانية جديدة بأسلوب بوتشا”.

وأضاف بوليانسكي: “هناك الكثير من التناقضات الواضحة وهذا بالضبط ما يحتاجه نظام كييف لمواصلة التركيز على أوكرانيا قبل قمة الناتو.

وكان نظام كييف نشر في نيسان الماضي صوراً وفيديوهات مفبركة لمقتل مدنيين في مدينة بوتشا وزعم أنهم قتلوا على يد القوات الروسية إلا أن وزارة الدفاع نفت ذلك وأكدت أن ما قدمه نظام كييف هو مسرحية لاتهام القوات الروسية.

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