وزيرة خارجية دونيتسك: العلاقات بين دونيتسك وسورية تتطور بشكل كبير

دونيتسك-سانا

أكدت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية ناتاليا نيكونوروفا تنامي العلاقات بين سورية والجمهورية بشكل ملحوظ في العديد من المجالات.

ونقلت وكالة تاس عن نيكونوروفا قولها في مقابلة مع قناة “روسيا24″ إن العلاقات مع سورية تتطور وتنمو بشكل نشط للغاية والبلدان يتعاونان في العديد من المجالات بينها التعليم والطب والعلوم فضلاً عن تطور العلاقات السياسية بينهما”.

وكان وفد مشترك من روسيا الاتحادية وجمهورية دونيتسك الشعبية برئاسة النائب ديمتري سابلين رئيس الجانب الروسي في لجنة الصداقة البرلمانية السورية الروسية ووزيرة خارجية دونيتسك زار سورية في الـ 16 من الشهر الجاري وأكد أعضاء الوفد رغبتهم بتوثيق العلاقات مع سورية في المجالات كافة ورفع مستواها.

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