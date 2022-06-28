طوكيو تواجه أشد موجة حر في شهر حزيران منذ 150 عاماً

طوكيو-سانا

حطمت درجات الحرارة في العاصمة اليابانية طوكيو أعلى مستوياتها لشهر حزيران منذ 150 عاماً وسط تحذير السلطات من الضغوط في إمدادات الكهرباء.

وذكرت وكالة رويترز أن درجة الحرارة العظمى في طوكيو تسجل اليوم 36 درجة مئوية بعد ثلاثة أيام متتالية تجاوزت خلالها 35 درجة وارتفعت معها حالات دخول المستشفيات جراء الإصابة بضربة الشمس في أسوأ موجة حر منذ عام 1875.

وطالبت السلطات اليابانية سكان منطقة طوكيو لليوم الثاني على التوالي ترشيد استهلاك الكهرباء لتجنب انقطاع التيار.

وكانت الحكومة اليابانية أعلنت أمس عن اتخاذ التدابير اللازمة استعداداً لاحتمال مواجهة أزمة كهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة فى جميع أنحاء البلاد وانتهاء موسم الأمطار.

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