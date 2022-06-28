مقتل مدنيين اثنين وإصابة 4 آخرين جراء قصف أوكراني على لوغانسك

لوغانسك-سانا

قتل مدنيان اثنان وأصيب 4 آخرون بجروح جراء قصف أوكراني على أراضي جمهورية لوغانسك خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

ونقلت وكالة تاس عن بعثة جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار قولها في بيان اليوم “إن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مرتين مواقع مأهولة بالسكان في زيموغوري وسفتلودارسك باستخدام صواريخ من طراز (توشكا يو) وقاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات ما أدى لمقتل مدنيين اثنين وإصابة 4 آخرين بجروح”.

وينفذ الجيش الأوكراني وفصائل القوميين المتطرفين بشكل يومي قصفاً بالمدفعية والصواريخ يستهدف الأحياء السكنية والمنشات المدنية ومرافق البنية التحتية الحيوية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

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