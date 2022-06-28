أنتونوف: إرسال واشنطن مزيداً من الأسلحة يدفع نظام كييف لقتل المدنيين

واشنطن-سانا

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف أن واشنطن من خلال تزويد نظام كييف بالمزيد من الأسلحة ونقل المعلومات الاستخباراتية لقواته تدفعه لقتل المدنيين.

ونقلت وكالة نوفوستي عن أنتونوف قوله في بيان اليوم “إن الإدارة الأمريكية تكثف نقل الأسلحة إلى كييف وإذا نقلت بالفعل منظومات دفاع جوي محمولة ومدفعية ثقيلة وراجمات بعيدة المدى فإنها بخطواتها الاستفزازية تدفع نظام كييف لقتل المدنيين” مشيراً إلى أن الأمريكيين يتبادلون المعلومات الاستخباراتية مع القوات الأوكرانية ويقدمون معلومات واحداثيات للتحرك في ساحة المعركة.

وأضاف أنتونوف “إن الضخ المتهور وغير المسؤول للأسلحة إلى أوكرانيا يعقد دوامة الصراع ويزيد من خطر حدوث مزيد من التصعيد ما ينذر بعواقب لا يمكن التنبؤ بها” لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تتغاضى عن استمرار إرسال المرتزقة إلى أوكرانيا.

وكشف البنتاغون في وقت سابق عن محتويات حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تضاف إلى 8ر6 مليارات دولار من المساعدات العسكرية خلال رئاسة جو بايدن منها 1ر6 مليارات دولار منذ الـ 24 من شباط الماضي.

من جهتها أرسلت روسيا سابقا مذكرة إلى جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة بسبب إمدادات الأسلحة إلى كييف وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن الإمدادات العسكرية لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً للضربات.

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