ستيبانوف: العقوبات الكندية على موسكو عدائية وغير ودية

أوتاوا-سانا

أكد السفير الروسي لدى أوتاوا أوليغ ستيبانوف أن العقوبات الكندية على موسكو “عدائية وغير ودية وهي مجرد موقف رمزي لحكومة جاستن ترودو” موضحاً أنها لن تؤثر على الاقتصاد الروسي بأي شكل من الأشكال.

وقال ستيبانوف في تصريح لوكالة تاس الروسية إن “هذه العقوبات هي خطوة رمزية بحتة من حكومة ترودو التي وعدت بزيادة الضغط بشكل منهجي على روسيا وهي الآن تتخذ مثل هذه الإجراءات ولكن لا يوجد محتوى عملي في هذه العقوبات” موضحاً أنه لن يكون لهذه العقوبات أي أثر سواء على الاقتصاد أو على الشركات أو على الأشخاص المدرجين في القائمة لأن لا أحد منهم يعامل أو يتعاون مع الجانب الكندي.

وأضاف ستيبانوف: سنحلل حزمة العقوبات هذه وكالعادة في إطار مبدأ المعاملة بالمثل حيث سيتم الرد المناسب عليها.

وكانت الحكومة الكندية أعلنت أمس فرض عقوبات على ستة أفراد و46 كياناً مرتبطين بالمجمع الصناعي العسكري الروسي.

ووصفت السفارة الروسية في كندا أول أمس محاولات السلطات الكندية اتهام روسيا بتنظيم مجاعة عالمية انطلاقاً من مزاعم منعها تصدير الحبوب من أوكرانيا بأنها “دعاية رخيصة”.

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