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الإكوادور يحذر من احتمال توقف إنتاج النفط خلال الساعات المقبلة

2022-06-28

كيتو-سانا

حذرت وزارة الطاقة في الإكوادور من احتمال توقف إنتاج النفط في غضون الـ 48 ساعة المقبلة وسط تصاعد الاحتجاجات في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إنه “من المرجح توقف الإنتاج خلال اليومين المقبلين مع استمرار قطع الطرق وتخريب آبار النفط” مشيرة إلى أن إنتاج النفط بلغ مستوى حرجاً حيث تراجع بمقدار النصف تقريباً.

كما حذرت الوزارة من توقف إنتاج النفط نهائياً إذا استمرت الاحتجاجات والحصار في البلاد.

يشار إلى أن احتجاجات السكان الأصليين ضد غلاء المعيشة في الإكواور منذ ما يقارب الأسبوعين تسببت في شل حركة النقل في البلاد ووضع حواجز على الطرق في 19 مقاطعة.

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