الصحة العالمية: أكثر من ثلاثة آلاف إصابة مؤكدة بجدري القردة

جينيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 3413 إصابة مؤكدة بفيروس جدري القردة في 50 دولة مختلفة منذ بداية العام الجاري.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن المنظمة قولها في بيان اليوم إنه” تم تسجيل 1310 إصابات جديدة بفيروس جدري القردة حول العالم منذ صدور البيان السابق بهذا الصدد في السابع عشر من الشهر الجاري” مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة حتى الآن وذلك في نيجيريا.

وأضافت الوزارة: كما تم تسجيل 86 بالمئة من الإصابات في أوروبا و11 بالمئة في أمريكا و2 بالمئة في إفريقيا وأقل من 1 بالمئة في كل من شرقي المتوسط ومنطقة المحيط الهادئ موضحة أن بريطانيا احتلت المركز الأول بين الدول التي تم تسجيل الإصابات فيها حيث تم رصد 793 حالة بينما حلت ألمانيا في المركز الثاني بتسجيلها 521 حالة وإسبانيا ثالثاً مع تسجيلها 520 حالة.

ويعد جدري القردة من الأمراض المعدية وينتشر عن طريق الاتصال الوثيق لذلك يمكن احتواؤه بسهولة نسبياً من خلال تدابير مثل العزلة الذاتية والنظافة الشخصية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency