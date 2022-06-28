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بورصة وول ستريت تغلق منخفضة

2022-06-28

نيويورك-سانا

أغلقت بورصة وول ستريت منخفضة اليوم وسط محفزات قليلة تغذي معنويات المستثمرين وتشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.

وذكرت رويترز أن المؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي أغلق منخفضاً 11.69 نقطة أو 30 بالمئة إلى 3900.05 نقطة وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 105.70 نقطة أو 0.91 بالمئة إلى 11501.92 نقطة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 55.57 نقطة أو 0.18 بالمئة ليغلق عند 31445.11 نقطة في حين تتجه المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية جميعها نحو تسجيل ثاني انخفاض فصلي على التوالي للمرة الأولى منذ عام 2015.

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