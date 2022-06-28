مصرع عدة أشخاص وإصابة آخرين جراء حادث اصطدام قطار بمركبة بولاية ميسوري الأمريكية

واشنطن-سانا

لقي عدة أشخاص مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن خمسين آخرين بجروح نتيجة اصطدام قطار بمركبة في مدينة ميندون بولاية ميسوري الأمريكية.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية عن شركة امتراك للقطارت قولها في بيان اليوم: إن “قطاراً تابعاً لها على متنه 243 راكباً بالإضافة إلى الطاقم المؤلف من اثنا عشر شخصاً خرج عن مساره في شمال ولاية ميسوري الأمريكية بعد اصطدامه بشاحنة عند تقاطع ترابي ما أدى إلى وفاة عدد من الأشخاص وإصابة أكثر من خمسين آخرين”.

ويأتي هذا الحادث بعد يومين من حادث اصطدم قطار من شركة امتراك بحافلة ركاب بولاية كاليفورنيا حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة.

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