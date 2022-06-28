مدير الموانئ الإيرانية: اليونان أفرجت عن ناقلة النفط الإيرانية

طهران-سانا

أعلن مدير الموانئ الإيرانية علي أكبر صفائي عن إفراج اليونان عن ناقلة النفط الإيرانية مشيراً إلى أنها تتجه حالياً نحو سفينة أجنبية لاستلام شحنتها النفطية.

وقال صفائي خلال حفل يوم البحار العالمي اليوم: “إن القوة البحرية للحرس الثوري والجيش الإيراني قادر على حل هذه القضية” موضحاً أن القوات العسكرية البحرية لإيران توفر الأمن لجميع السفن المحلية والأجنبية.

وأضاف صفائي: “إن البحارة الإيرانيين واصلوا أنشطتهم بشجاعة وبسالة خلال السنوات الماضية في ظل عقوبات ومخاطر مختلفة” لافتاً إلى أن قطاع الشحن الإيراني بحاجة إلى خمسة آلاف ضابط وخاصة في ظل انتشار القرصنة في السنوات الأخيرة.

كما أشار صفائي إلى أن هناك حاجة ماسة أخرى لقطاع الشحن في البلاد تتمثل في تحديث الأسطول وتطويره مبيناً أن بلاده تعتزم بناء وشراء 150 سفينة للحفاظ على ديناميكية التجارة البحرية.

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